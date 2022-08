Heet avondje voetballen in Eindhoven voor een plek in het hoofdtoernooi van het maffiabal, de Champions League. Weet u meteen waarom iedereen het al de hele dag heeft over #PSVRAN, waarom ze in Brabant de hele dag pils hebben gezopen en waarom internetstrijders uit Amsterdam zo driftig twitterden over een nakende nederlaag. De wedstrijd van 31 miljoen euro. Dat zal PSV namelijk vangen als het afrekent met Rangers FC, een blauwgekleurd ensemble hardlopers, houthakkers, slagers en beenchirurgen uit Schotland. Een matige ploeg die het moet hebben van hard werken, rennen en vliegen, met de rechtsback (Tavernier) als beste speler. Bij PSV zijn alle ogen - ook die van de scouts van Manchester United - gericht op wonderjongen Cody Gakpo. Kommon Peesjevee. LIVE LIVE LIVE op RTL7 & Ziggo.

UPDATE 25" - Nou jongens, het is nog niet echt wat. Die houthakkers zijn een pakkie beter

UPDATE RUST - PSV werd wel even wat beter. Dikke kans voor Luuk de Jong. Paar puntjes. Luuk de Jong is geen Messi. Dek Joey Veerman, dan haal je de angel uit het spel van PSV. Cody Gakpo is NIET klaar voor een topclub uit de Premier League. Ismael Saibari is vast een lieve jongen maar die mag efkes wisselen. Philipp Max is een renpaard.

UPDATE 60" - PSV zit achterin te klootviolen. Ramalho laat zich de kaas van het brood eten. 0-1. Die Colak die de bal mocht intikken van 3 cm afstand doet nog effe alsof hij 5 man heeft gepasseerd

UPDATE 80" - Er is dus iemand (die trainer van PSV) die bedacht heeft dat Simons op de reservebank moest beginnen

UPDATE 86" - We zitten nu echt te kijken naar een potje Helmond - Dordrecht

UPDATE 90+3 " - Marco van Ginkel is dus nog maar 29. Hij sjokt en voetbalt als iemand van 92

UPDATE EINDE - Superslecht PSV verliest van ploeg knuppels

Ondertussen in Enschede tussen Fiorentina (boven) en FC Twente (onder)