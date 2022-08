Dit land en ook het treinpersoneel is het zat c'est ça. Friesland, Groningen en Drenthe zijn afgesloten van de buitenwereld, behalve dan voor alle mensen in een privécoupé op vier wielen. De treinwerkers staken voor cash, maar vooral omdat ze wat meer 'waardering' willen voor het feit dat ze forenzen als sardines wegstouwen in een meurend aircoloos hok waar zwetende lijven tegen elkaar aan schuren op een privéruimte ter grootte van een LEGO-blokje, tussen de overvolle prullenbakken, in een geurenpalet van mandarijn, Axe Africa en patatje mayo van gisteren, met een plee die stinkt naar de vuilnisbelt van New Delhi in een zesdubbel vertraagde trein met WiFi uit de hel in ruil voor een prijs die doet vermoeden dat je in de Python van de Efteling stapt - MAAR JA HET IS WEL LEKKER COMFORTABEL! Mensen die nooit met de trein gaan hebben heel veel begrip voor de staking en mensen die iedere dag met de trein gaan hebben heel weinig begrip voor die staking. Nou, ze doen maar hoor. Gelukkig staken ^AR en ^JS niet. Succes vandaag ^AR en ^JS!

Alpie legt het nog 1x uit