Ach ja de polarisatie. Sommige mensen herkennen dit land niet meer. Die zijn vaak geboren in de jaren 40, 50, 60 en zien een totaal ander land. Een land waar homofilie niet meer strafbaar is maar gewoon wordt gevierd. Waar negers en anders getinten of gelovigen gewoon rechten hebben. Waar "gastarbeiders" en nazaten nieuwe medelanders zijn. Waar we nu een nieuwe/extra sociaal-economische onderklasse hebben van de nazaten van onze vroegere slaven en later "gastarbeiders". Waar alles anders is. Het is niet meer dat oubollige landje van weleer. Met heikneuters, dorpslui, stadse paupers en alles anders. Niet meer van de kerk en toch met allemaal import-moslims. Ik begrijp dat wel. Ik weet nog goed dat elke keer dat de FVD een "congres" heeft dat er buiten wat jonge incels en neonazi's er vooral mannen zijn van tenminste 60+ grijs en oud en boos. Hetzelfde geldt ook voor de PVV. Vooral oudere mannen. Mannen die al met pensioen zijn. 70+ zelfs en woedend op de wereld. Zichzelf niet eens beseffend dat wij hun karige AOW betalen. WIJ? Ja, ook het gros van de netto aanwinst van pak 'm beet 100.000 immigranten betalen NU voor de AOW van die stumpers van 60-70+.

Het is niet perfect. En niemand zal het je kwalijk nemen als je morgen vertrekt naar Hongarije of Rusland. Maar voordat je gaat, weet dan wel dat jouw AOW niet door jou betaalt is of uit "jouw" potje komt. Dat betalen wij nu. De werkenden. Allochtoon of autochtoon. Een beetje dankbaarheid en een minder grote bek zou welkom zijn.