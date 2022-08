Wat kunnen ze heel veel dingen goed in de islam hè! Boos zijn op Salman Rushdie. Mensen onthoofden. Roepen dat ze van de vrede zijn. Wat ze NIET goed kunnen, is scholen runnen. Nu weer die As-Siddieqscholen. "Op de As-Siddieqscholen staat de onderwijskwaliteit onder druk, is sprake van financieel wanbeheer en is bijna 3 ton aan rijksgeld onrechtmatig besteed. Dit staat in een nog vertrouwelijk rapport van de Onderwijsinspectie." Bestuurscrisis, kwetsbaarheid van de onderwijskwaliteit, tekortkomingen bij het veiligheidsbeleid en financieel wanbeheer uit de hel. En dat financieel wanbeheer is: geweldig.

"Aan het wagenpark is tussen 2018 en 2022 87.942 euro besteed. Volgens de inspectie zijn dat onrechtmatige uitgaven van rijksgeld." Toet toet lekker auto rijden. Maar er is meer: "In dezelfde periode ging ruim 93.000 euro naar ‘niet-educatieve excursies en activiteiten’, zoals schoolreisjes naar Walibi en huur van springkussens, pony’s en een ijscokar voor het Suikerfeest. Ook dat geld is onrechtmatig besteed, aldus het rapport. Hetzelfde geldt voor 1580 euro aan VVV-bonnen voor leerlingen en ruim 42.000 euro aan vergoedingen voor vrijwilligers. (...) In totaal is 298.417,47 euro onrechtmatig uitgegeven, schrijft de inspectie."

"Desondanks zijn er voor het nieuwe schooljaar wachtlijsten bij twee van de drie As-Siddieqscholen."

Na de klik een paar foto's van pony's.