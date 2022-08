Ik moet bij moslimextremisten altijd denken aan die quote uit de film The Terminator:

"That Terminator is out there! It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear. And it absolutely will not stop... ever, until you are dead!"

Laten alle mensen die denken dat het wel meevalt met de agressie van de islam dat nou eens in hun oren knopen!