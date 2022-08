: Vroeger wel, tegenwoordig valt het best mee, en heeft u de nieuwe BC seats al gezien in de 777? Zelfs met deuren. Nog lang niet op niveau Emirates of Signapore Airlines maar stukken beter dan vroeger. Nu staat KLM ongeveer gelijk aan BA of Lufthansa, dat was wel eens anders.

Voordeel is wel dat ze rechtstreeks vliegen op veel bestemmingen in de VS, Om nou over te stappen in Doha voor een vlucht naar LA, nee dank u.