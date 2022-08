@drs. Levi Samsonov | 18-08-22 | 15:38:

And rightly so! Het is uiteraard Oekraïens gebied. Rusland heeft dus niemand uit te nodigen. Dus daarin heeft Kiev gelijk. Maar afgezien daarvan, Rusland doet nu moeilijk want de inspecteurs mogen zogenaamd niet via Kiev reizen, dat is "te gevaarlijk". Proest.

Je begrijpt hopelijk dat Rusland helemaal geen inspecties wenst en dit puur als show opvoert, om tegen eigen volk weer een mooi verhaal op te dissen. Ondertussen gebruikt het de centrale als basis, ook weer ter provocatie. Je blijft een propagandist Levi.

Het is een smoes uiteraard, want via de frontlijn kan je best reizen, als het wederzijds wordt overeengekomen natuurlijk. Maar Rusland wil hier een PR voordeeltje halen.