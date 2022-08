:

Je hebt "de Duivelsverzen" dus gewoon niet gelezen.

Met je lulverhaal over honing (literatuur) en stront (koran).

Je hebt "de Duivelsverzen" dus niet gelezen. Maar je vindt wel dat de schrijver de doodstraf verdient.

Je baseert jouw blinde haat op een fatwa van dictator Khomeiny. Een massamoordenaar die volgens sommige van zijn medewerkers zelfs seks met een baby zou hebben gehad. In ieder geval legaliseerde Khomeiny direct na zijn staatsgreep seks met meisjes vanaf 8, zoals de islam voorschrijft. Ook bedacht Khomeiny het "huwelijk voor 1 nacht" waarmee vaders hun dochters kunnen prostitueren.

Dat alles maakt Khomeiny een geloofwaardig moslim, kennelijk. Edoch... ook Khomeiny heeft "de Duivelsverzen" nooit gelezen. Dat gaf hij nota bene zelf toe!

Khomeiny baseerde zijn doodvonnis namelijk weer op het oordeel van een andere mohammedaanse geestelijke. Of die idioot het boek wel gelezen heeft is onbekend.

Maar zie je in hoe debiel dat is?

Iemand ter dood veroordelen op basis van geruchten, via-via, over een al dan niet bestaand zinnetje, in een boek dat je niet gelezen hebt? En 1,5 miljard analfabeten die dat doodvonnis bejubelen?

Precies dat maakt jouw religie zo gevaarlijk, ook voor jou. In bijvoorbeeld Pakistan worden jaarlijks tientallen mensen vermoord na valse "blasfemie" aanklachten. Dat overkomt ook moslims die wat lager op de sociale ladder staan. Als jouw moslimbuurman jou een oor aan wil naaien hoeft hij alleen maar wat leugens over jou te verspreiden. In een moslimland is dat dodelijk.

Daarom is de islamitische wereld een enorme puinhoop. Niet omdat er in sommige moslimlanden een paar niet-moslims wonen. Maar omdat moslims blind achter moslimleiders aanrennen, en op bevel van die moslimleiders blind willekeurige mensen afslachten. Ook andere moslims. Soennieten tegen shi'ieten; Arabieren tegen Koerden; isis tegen al-qaida; clan tegen clan.

Moslims slachten elkaar overal af, en roepen dan "dat is de schuld van niet-moslims, dus we moeten alle niet-moslims uitroeien". Maar het is natuurlijk precies andersom. Juist omdat de islam oproept alle niet-moslims te vermoorden, zullen moslims vaker geneigd zijn andere moslims te vermoorden. Want de makkelijkste stap om een meningsverschil te "winnen" is de opponent voor niet-moslim uitmaken. Voor ketter, afvallige, blasfemie, etc.

En zolang moslims hun leiders blind gehoorzamen zonder uit te zoeken wat een ander werkelijk gezegd of geschreven heeft werkt dat.

Jij bewijst dat hier weer eens.

Mensen zullen altijd met elkaar van mening verschillen. Daarbij zullen er altijd dingen gezegd worden die door sommigen beledigend ervaren worden. Kinderen van niet-moslims leren zo rond hun 2e, 3e levensjaar om daar mee om te gaan. Daarom valt er hier niemand over kritiek op, of satire over christen- en joden- dom. Dat maakt een samenleving vreedzaam, vrij, welvarend en tolerant.

Ook in islamitische landen zullen altijd meningsverschillen zijn. Juist ook tussen moslims onderling, omdat de weinige niet-moslims weten dat ze geen rechten hebben, behalve hun muil te houden. En zolang moslimleiders jou en de jouwen wijsmaken dat je je na je derde verjaardag niet meer mag ontwikkelen zal de islamitische wereld een bloedige puinhoop blijven.