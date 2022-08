known traveler digital identity

ktdi.org/

Publiek – private samenwerking

Canada en Nederland starten dit najaar een pilot. Kijk het filmpje alleen maar voordelen. Overheid: uw gegevens zijn in veilige handen en gelukkig …. het WEF heeft hier niets mee te maken.

www.youtube.com/watch?v=iUrzicaiRLU

Jaaaa de Abba’s

Knowing me, knowing you (ah-ha)

There is nothing we can do

Knowing me, knowing you (ah-ha)

We just have to face it, this time

(This time, this time) we're through (we're through)

This time we're through, we're really through

Breaking up is never easy, I know, but I have (I have to go) to go

(This time I have to go, this time I know) knowing me, knowing you

It's the best I can do