Dries Roelvink is een beetje als een fles verse druivensap: hoe ouder hij wordt, des te gekker gaat ie smaken. De volkszanger zonder volk is het afgelopen culturele seizoen (twee weken) beroemd geworden met het bestellen van wijn in Spanje (meer dan 35 miljoen views) en heeft daarom nu een lied gemaakt over het bestellen van wijn in Spanje. De wijn smaakt in dit lied, net zoals in de TikTok-video's, "fantastico" en daar kunt u wel blasé over doen maar het is de enige juiste houding in het leven: iedere fles wijn is immers de allerbeste fles wijn die je op dat moment aan het drinken bent. Het nummer is overigens niet "fantastico" maar vrij matig maar dat is de schuld van het algoritme dat uw diepste verlangens belangrijker vindt dan muzikale kwaliteit. Wij zijn even een paar pakken bij de Aldi aan het halen om de smaak van dit liedje weg te spoelen.

De internationale hit

PS Het is "Maar Julio Iglesias dan"

Het rijke leven!