"Hoonhorst is een dorp in de gemeente Dalfsen, in de Nederlandse provincie Overijssel. Het dorp telt 728 inwoners binnen de kern"

Woon je dus in the middle of nowhere in een dorp met 728 inwoners waar het laatste criminieuws 23 jaar geleden was toen Douwe Douwersma door oranje reed bij het enige aanwezige stoplicht bij weduwe van Makkum voor de deur. Hoe groot is dan de kans dat je zonder aanleiding een mes in je rug krijgt van iemand uit een ver land ?