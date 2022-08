Een originele duiding in een dossier dat al 15 jaar op slot zit. Dan ben je een denker. We citeren PostmA et al., gisteren nadat Zihni Özdil [geheel terecht] beweerde dat Zwarte Piet een raciaal en daarmee racistisch karikatuur is:



"zelf begin over zwarte mensen in dit interview.omis dat een kindervriend ( iets wat jij niet bent ) worden blij van zwarte piet dus het helpt tegen racisme (...)"

Daar valt dus met wat goede wil te lezen dat kinderen gek zijn op Zwarte Piet, en Zwarte Piet via die weg racisme jegens daadwerkelijk zwarte mensen bestrijdt. Nou, nemen we mee ter overweging. Verder impliceert PostmA dat Zihni Özdil aan de hoogste boom opgeknoopt moet worden, en hoewel daar een hoop voor te zeggen is, voelt dat toch wat kort door de bocht, zo zonder randvoorwaarden.

