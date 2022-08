Waar vrijwel heel politiek Den Haag met reces is, gaan de clusterfucks van Hugo de Jonge nooit met vakantie. De man die niets kon op het ministerie van Volksgezondheid kan ook niets als minister van Volkshuisvesting en is wederom in opspraak. Deze keer vanwege het onjuist voorlichten van de Eerste Kamer door te stellen dat het computersysteem voor de nieuwe omgevingswet al tiptop werkte, terwijl het in werkelijkheid nog volop in ontwikkeling was. Dit bleek gisteren uit door Binnenlands Bestuur opgevraagde documenten, en ondanks verzoeken om opheldering van GroenLinks en 50Plus bleef het sindsdien stil in kamp Hugo. De man die al een persconferentie organiseert om te vertellen wat hij die dag op zijn bammetjes heeft zitten, hult zich nu in diepe Italiaanse afwezigheid. Gelukkig hebben we op zijn Insta-account toch nog de bovenstaande video gevonden met De Jonge's reactie op alle fouten waar hij betrokkenheid bij heeft. Duidelijke (lichaams)taal Hugo!

Jammer weer