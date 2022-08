Ok. Er is dus een boot met "BPOC" verkleed als Zwarte Piet en een opmerking van de kant zorgt voor ophef? Waar is de verontwaardiging dat mensen van kleur verkleed zijn als Zwarte Piet, het is immers in December een flinke discussie. Of mogen zwarten wel als Zwarte Piet verkleed zijn en de blanke Nederlander niet?

Tevens, zou dit "thema" niet in z'n geheel "gecanceld" moeten worden daar het zich van het ow zo verfoeide stereotype bedient? Ik was in de veronderstelling dat de traditionele Zwarte Piet uit het straatbeeld verdwenen moest worden, of getrapt...