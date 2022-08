:

UK: "The Consumer Prices Index (CPI) rose by 9.4% in the 12 months to June 2022, up from 9.1% in May. On a monthly basis, CPI rose by 0.8% in June 2022, compared with a rise of 0.5% in June 2021."

DE : "The inflation rate year over year is 7.6% (compared to 7.9% for the previous month). Inflation from May 2022 to June 2022 was 0.1%.13 Jul 2022"

FR: The annual inflation rate in France was confirmed at 5.8% in June of 2022, the highest since July of 1985, up from 5.2% in the prior month.

Dan kunnen we wel belastingen en accijnzen gaan verlagen maar brengt dan weer een gigantisch begrotingstekort teweeg.

De realiteit is dat je niet ze heel veel kan doen.

Was het maar "zo simpel" dan hadden we dat wel gedaan. Het kost wel een paar jaartjes om een kerncentrale te bouwen. Dus ja.