Opmerkelijke beelden in de rechtszaak van ouders van in 2012 te basisschool Sandy Hook vermoorde kinderen versus Alex Jones. Jones noemde die shooting lange tijd een hoax en noemde de ouders en slachtoffers 'crisis actors'. Hij nam dit in 2017 terug, verontschuldigde zich aan en condoleerde hen, in 2018 nam hij het nogmaals terug en in 2019 weet hij de ontkenning van de massamoord aan een psychose (lol).

In bovenstaande video ziet u het moment dat de advocaat van de nabestaanden Alex Jones confronteert met dat hij wél sms-berichten over Sandy Hook in zijn telefoon had, in tegenstelling tot wat Jones eerder onder ede beweerde. De advocaat van de nabestaanden beschikte namelijk over de gehele inhoud van Jones' mobiele telefoon van de afgelopen twee jaar, omdat de advocaat van Jones (!) deze 'per ongeluk' (?) naar de advocaat van de nabestaanden had gestuurd. Nadat die advocaat Jones' advocaat informeerde over wat hem toegestuurd was, liet Jones' advocaat vervolgens na die informatie aan te laten merken als "privileged, or protected in any way". Enfin, meineed over wat smsjes dus, waar Jones zich tegen verdedigt met "Hey I'm not a tech guy." Is zo!

Onderstaand het fragment waarin Jones andermaal toegeeft dat Sandy Hook 100% wel is gebeurd, dat de betrokkenen geen crisis actors zijn en dat ontkenning onverantwoordelijk is. Maar, het blijft Jones, dus na de breek noemt hij de vader van een slachtoffer nog wel even 'a nice man, definitely not an actor, but slow and on the spectrum'. Mocht hij inderdaad gedwongen worden $150 miljoen schadevergoeding te betalen dan wordt ook dat nog een uitdaging, want Inforwars werd afgelopen april failliet verklaard. Fire sale na de breek!

'Sandy Hook was 100% real, and claiming otherwise is irresponsible'

lol

Je moet immers ergens $150m vandaan halen

Een vader van nabestaande noemt hij 'slow and on the spectrum'