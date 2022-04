Iets met een drietal rechtszaken ivm met de (in 2018 teruggenomen en een jaar later aan een psychose gewijde -lol) ontkenning van de Sandy Hook shooting (2012) waarbij 20 studenten en zes schoolmedewerkers gedood werden. Ja, dat kost een duit, en dat is toch een stuk moeilijker ophoesten nadat het tech-triumviraat alle InfoWars- en Alex Jones accounts al in augustus 2018 op zwart zette. "According to Sunday's court filings, InfoWars listed its estimated assets in the range of $0-$50,000 and estimated liabilities in the range of $1 million to $10 million." En dan gaan we nu boven- en onderstaand in totaal 6 uur en 44 minuten stil staan bij deze gebeurtenis.