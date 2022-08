Bij de dure Staatsomroep, in de dure televisiestudio, neemt ene Janine Abbring na zes seizoenen afscheid als presentatrice/interviewster van een VPRO-programma dat Zomergasten heet, eertijds verzonnen als vullertje voor de vakantieperiode tijdens welke heel Nederland in het buitenland verbleef om van een welverdiende vakantie te genieten.

De decorafdeling heeft erg zijn best gedaan om het programma vorm te geven. het mocht wat kosten om de afkomst van het programma metaforisch in beeld te brengen. Twee mensen badend in het licht, aangeschoven aan een prachtig ontworpen tafel, en dan sierlijk geplaatst bovenop het dak van een caravan die bijna helemaal onder water staat, als was hij in een diepe plas gereden.

Hoe je die metafoor als kijker moet begrijpen, het is niet helemaal duidelijk. Je zou als je wat kwaadwillend bent eruit kunnen lezen dat de VPRO zich verheven voelt boven het plebs dat met een sleurhut zo nodig naar Zuid Frankrijk moet om daar te gaan zitten niksen. Dat het lagere volk niet beter verdient dan te verdrinken en daarmee de hogere lagen, die welke geabonneerd zijn op de VPRO en eensgezind afstemmen op dit intellectuele programma, met hun caravandak nog een podium bieden: het volk dat zich slaafs opoffert voor de elite.

Je kunt het ook anders uitleggen, als poging tot verheffing van het volk. Klim op het dak van je caravan en kijk om je heen, misschien zie je dan nog iets nieuws, iets wat je verrijkt. Er is zoveel meer dan enkel dat stokbrood en die fles goedkope rooie wijn. Of zoiets.

Maar wat maakt het eigelijk uit? Dat het een metafoor is, is het belangrijkste. dat het méér is dan plat vermaak, ánders, dat is meer dan genoeg. Dat hoor je ook aan de diepe stiltes die in het programma te pas en te onpas plegen te vallen, dat merk je aan de traagheid en de stroperigheid. men neemt overal ruim de tijd voor, véél tijd, al te veel tijd, want tijd is wel geld, maar het is gemeenschapsgeld dus mag het duren en duren.

Dat is alleen bij gesubsidieerde lineaire televisie mogelijk, dat het duurt en duurt. en dat er wéér een seizoen wordt gepland op het dak van de caravan, en dat de VPRO-gids daar wéér uitgebreid kond van doet, en dat ze wéér een paar gasten hebben gevonden die zich bereid wilden verklaren om in een paar uurtjes langzaam leeg te lopen.

Niets veranderde er aan de presentatie, niets veranderde er aan de ambitie, niets veranderde er aan het crypto-elitaire karakter van het programma, maar de wereld eromheen veranderde wel, en bleef niet stilstaan om vanuit de oever geïnteresseerd naar die zinkende caravan te kijken, te luisteren naar al die ontboezemingen en al die stokpaardjes voorbij te zien trekken.

Janine Abbring neemt na zes jaar afscheid van iets wat al lang naar de achtergrond is geschoven maar desondanks in alle luxe wordt voortgezet.

De caravan is al lang gezonken.

En die metafoor? Die werd kapotgemaakt. Degenen die dachten dat Janine over water kon lopen en haar gast op de rug naar het caravandak droeg werden bruusk uit hun droom wakker geschud. Het is allemaal nep, het is geen echte caravan, hoogstens een dak van een caravan, en het is geen vijver of plas of meer maar een armzalig pierebadje in de studio.

Janine neemt afscheid van een programma dat altijd diepgang suggereerde. Ze liet zien dat in elk geval het decor geen diepgang had maar die enkel suggereerde.

Dat pierebadje is een prachtige metafoor.