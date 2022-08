Altijd als ik dit soort reportages zie verbaas ik me over de oppervlakkigheid van de journalistiek. Die gaan dus bij mensen langs om te kijken of ze door het watertekort 8 minuten in plaats van 12 minuten gaan douchen. En zo nee dan wordt dat breed uitgemeten alsof het de oorzaak van alle tekorten is. Mensen een schuldgevoel aanpraten daarmee ons calvinistische gedachtengoed nog even goed aanstampen ter voorbereiding op hogere belastingen.

Gaan we eens kijken naar het gebruik van water:

www.clo.nl/indicatoren/nl005716-water...

Kom je op:

Land-, bosbouw, visserij: 2%

Industrie, raffinage, delfstoffen: 24%

Electrciteitscentrales: 62%

Overige bedrijven en huishoudens: 12%

Dus het allergrootste gedeelte gaat naar electriciteit. Mmm electriciteit. Was daar niet iets mee? Ohja we moeten allemaal over op warmepompen, van het gas af, stoppen met benzineauto's *alles MOET* electrisch. Laten we niet vergeten dat we datacenter, na datacenter neerplempen. En dan gaat ze bij het journaal, als een stel imbicielen vragen of de mensen thuis een *gedeelte van de 12%* (want ook normale bedrijven) dus reken op 6%. Daarvan gaat dus 40% op aan douchen.

Dus nu gaan we 8 minuten in plaats van 12 minuten douchen. Dat is dus 25% korter. Dat is 0,72% van het totale verbuik in Nederland. Als *iedereen* in Nederland 8 minuten gaat douchen in in plaats van 12 scheelt dat. 0,72% in het gebruik van water.

Even logisch nadenken hoe groot de operationele taak is om *elke* nederlander zo ver te krijgen dat ze 25% korter gaan douchen om ervoor te zorgen dat we dan uiteindelijk 0,72% minder water gebruiken. En zet dat nou eens af tegen hoeveel werk het is om 1% minder te gebruiken voor electriciteit (een paar datacenters minder bouwen bv) om 10 x zo veel resultaat te halen.