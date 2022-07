"Uiteraard steunen niet álle boeren de gevaarlijke protesten."

Sterker nog. Van wat ik uit eigen kring hoor maken best veel melkveehouders en in mindere mate vleesveehouders (want daar gaat het om) zich erg veel zorgen over wat gaat komen en vooral dat ze balen van de regering omdat er nog helemaal niets bekend is over wie en wat. Ik had het al gezegd maar ik woon in Friesland en hier in dit christelijke dorpje vinden de "protesten" te ver gaan en te voorbarig.

Verder zijn de "clubjes" die "onze" boeren steunen behoorlijk schimmig. Een fruitboer die 3 ton omzet draait en 'slechts' 2-3 duizend euro naar de stichting overmaakt vanuit zijn schimmige constructie? Nee geen vragen lieven mensen? Echt niet? Okay dan de "boerin" die wel een melkveebedrijf heeft maar die niet voldoet aan de kwaliteitseisen van FrieslandCampina omdat meer dan 20% van alle kalveren sterven? Dierenvriend? Liefhebber van onze natuur? Ik dacht het niet. Oh en had ik al verteld dat de kwaliteit van de melk dermate slecht was dat ze om die redenen uit de coöperatie is gekickt?

Ik snap best wel dat er mensen zijn die nog een appeltje te schillen denken te hebben met de staat. Het is verre van perfect. Ik snap best dat er boeren zijn die onzekerheden hebben over de toekomst. Ik snap zelfs dat veel mensen slecht geïnformeerd zijn. Of wellicht belazerd met dingen die niet kloppen. Maar zoals de scribent goed aanhaalt. Wat de terreurboeren doen is niet oké, het is niet normaal en het dient op geen enkele wijze gesteund te worden.

Wij moeten wel de boeren steunen die willen innoveren en desnoods gaan akkerbouwen maar niet de miljonairs van de megastallen. De kleine, middelgrote hardwerkende boer JA, de agri-industrie, NEE. En nee, "Lientje" geeft geen fuck om die mensen. Haar interesses liggen bij de veevoederbedrijven en Quote 500 families in de agri-industrie. Daar is ons landje te klein voor. Niet voor de boer, voor de mega-industrie. Snapt iemand het nu?