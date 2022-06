Hè fijn de hele komende week staat de best bezochte Belgische nieuwswebsite van Nederland in het teken van racisme en discriminatie. Eindelijk zeg, een organisatie met een perskaart die ons een beetje betuttelt. Die stukjes gaat maken om eens aan óns te vragen hoe racistisch we zelf denken te zijn, en of we wel weten hoe vaak we onbewust mensen afwijzen op basis van Artikel 1-kenmerken. En dat natuurlijk allemaal omdat het de bedoeling is dat we eindelijk dat Keti Koti eens internaliseren, als natie, in het collectieve bewustzijn. Want het waren ónze slaven, dus wíj hebben schuld, en dat zullen we weten ook, de komende week op Nu.nl. Wat fijn dat ze in de media eindelijk eens ruimte maken voor dit onbesproken onderwerp, dit ondergeschoven kindje van het publieke debat. Hemeltje wat voelt dat toch heerlijk, wetende dat we ons een week lang actief kunnen baden in het zuur van de zelfvernietiging, waarin we onze zonden kunnen oplossen en dat door alleen maar naar een openbare commerciële objectieve journalistieke nieuwsite te gaan. Als je een gratis account aanmaakt wordt je privé als slaaf verhandeld door miljardairsbelgen krijg je misschien wel éxtra geselingen opgediend nou we kunnen niet wachten en dan volgend weekend lekker kip en meloen en een toespraak van Jerry Airfryer, telg uit een stam van Ghanese slavenhandelaren oeps dat laatste had niet vermeld moeten worden.