Dat met die auto was al duidelijk. Eentje uit de categorie mijn hondje heet ook fikkie.

Jammer dat dit dan weer gelijk de wappiehoek in gaat, want ergens riekt er wel wat en het is geen mest wat ik ruik:

- Boeren dumpen afval op de snelweg, dus met trekkers de snelweg op.

Je zou verwachten dat er ruis bij de meldkamer ontstaat

- Die trekkers MOETEN stoppen om te kunnen dumpen (technisch dingetje), dat lijkt me meer dan ruis in de meldkamer.. politie zou al onderweg moeten zijn.

- De trekkers moeten ook weer ergens van de snelweg af, dus simpel opvangen bij de eerstvolgende afslag.. toch?

- RWS toont regelmatig beeld van perfect gepositioneerde camera's waar midden in beeld hopen zooi op de snelweg liggen.

... en de politie heeft moeite om de daders te achterhalen.

Zo iets kan je me één keer wijsmaken, maar dagen achter elkaar? Nah... iets in het verhaal klopt niet. Het komt té goed uit kwa beeldvorming.

Ik geloof echt niet in al die spannende verhalen over politie die dit zou doen of andere onzin, maar .. dat maakt het nog steeds niet steekhoudend.