: er zijn genoeg vervangende waren uit het buitenland te krijgen voor die goederen die wel uit de provincie komen, dus daar heb je gelijk in. Het maakt mij verder niet zoveel uit, maar als hier wordt geroepen om de randstad van de provincie te scheiden en dat dat in het nadeel van de randstad zou zijn, moet ik toch wel even grinniken.

“Veel verdienen in Randstad

Het hoge bruto-inkomen per inwoner heeft tot gevolg dat het deel van het inkomen waarover vrijelijk kan worden beschikt klein is. Een relatief groot deel van dit hoge bruto-inkomen wordt ‘afgeroomd’ in de vorm van belastingen en sociale premies, die voor een belangrijk deel inkomensafhankelijk zijn. Toch resteert in Noord-Holland en Utrecht een relatief hoog beschikbaar inkomen per inwoner (figuur 12). In deze provincies wordt dus veel gewerkt, goed verdiend en veel bijgedragen aan de inkomensherverdeling in ons land. In Zuid-Holland is weliswaar een groot deel van het bruto-inkomen afkomstig uit arbeid, maar de lage arbeidsparticipatie duidt erop dat dit door relatief weinig werkzame personen tot stand wordt gebracht. Het bruto-inkomen per persoon is hoog. Hierdoor vloeit een relatief groot deel van het bruto-inkomen af in de vorm van belastingen en sociale premies. Het gevolg hiervan is dat het beschikbare inkomen wat lager is dan gemiddeld.

Overig Nederland verdient weinig

In de meeste andere provincies is het aandeel van het inkomen uit arbeid in het bruto-inkomen kleiner dan gemiddeld (figuur 11). Dit is het gevolg van de relatief lage arbeidsparticipatie en de relatief lage arbeidsproductiviteit (figuur 12). Door het grote aandeel van uitkeringen en overdrachten is het bruto-inkomen per inwoner laag en vloeit een relatief klein deel van het bruto-inkomen af in de vorm van belastingen en premies. Het aandeel van het beschikbare inkomen in het bruto-inkomen is hierdoor groot. Door het lage bruto-inkomen per inwoner is het beschikbare inkomen per inwoner doorgaans echter laag. In deze provincies wordt dus weinig gewerkt, weinig verdiend en weinig bijgedragen aan de inkomensherverdeling in ons land.”

Dat gaat dus wel voor een armoedeval zorgen, die gracht.