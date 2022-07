De Amsterdamse universiteiten UvA en VU, bekend van de leerstoelen 'Dekoloniseer de Koloniale Geschiedenis', 'Witte Mannen Allemaal Bek Houden', 'Alternatieve Vormen Van Kennis Is Ook Kennis Als Je Er Een Leuk Dansje Bij Doet' en 'Mensenrechten Naar Chinees Model', zijn het zat. Al die buitenlandse types die maar naar Amsterdam komen om de collegebanken van Onze Studenten in te pikken. Het moet afgelopen zijn en de grenzen gaan DICHT voor iedereen die niet voor 1 augustus (VU) of 15 augustus (UvA, academisch kwartiertje) een kamer heeft komt er niet in. Nou ja, komt er niet in... "Nu zien universiteiten zich genoodzaakt studenten te adviseren weg te blijven." Kijk. Een advies! Zo kan het natuurlijk ook. Dat ze daar bij IND nooit opgekomen zijn zeg. Maar dat zijn natuurlijk ook geen wetenschappers. Gewoon adviseren om niet te komen, omdat het al hartstikke druk is hier, dan blijft iedereen wel weg. Kijken we even mee, staatssecretaris Van der Burg? Gewoon niet meer roepen 'hoe meer asielzoekers, hoe beter', maar 'wij adviseren alle immigranten uit veilige landen weg te blijven. Opgelost! Leve de wetenschap!

PS Niet verklappen aan het College voor de Rechten van de Mens



Lalalalala hier een filmpje om internationale studenten te werven (13-11-2021)