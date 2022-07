Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de Haagse Hogeschool (HH, red.) twee docenten indirect heeft gediscrimineerd op grond van ras, omdat in een vacature werd gevraagd om uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. U leest daar alle mitsen en maren van de zaak (zo zijn de gegeven lessen in het Engels), maar het komt er dus op neer dat het volgens het college indirect racistisch is om aan docenten in Nederland te vragen om Nederlands te spreken. Dat de docenten in kwestie helemaal niet op de functie hadden gesolliciteerd deed er niet toe, dat de hogeschool zelfs aanbood om de kandidaten te helpen met het verbeteren van hun Nederlands mocht ook niet baten. Gekste stukje 'jurisprudentie' (het blijft een fopcollege): "Het stellen van een taaleis leidt niet tot direct onderscheid, omdat taal en ras niet onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, maar wel tot indirect onderscheid. Personen van niet-Nederlandse afkomst worden hierdoor in vergelijking met andere personen bijzonder getroffen. Zij kunnen immers vaker dan personen van Nederlandse afkomst niet voldoen aan de eis van een goede beheersing van de Nederlandse taal." Aha. In Nederland spreken we geen Nederlands. Helder.

