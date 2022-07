Halverwege het F1-seizoen van 2022 constateren we dat het voorin de titelstrijd veel spannender is dan in de jaren-Mercedes, maar het middenveld is de aansluiting kwijt. Alpine, McLaren, Alpha Tauri: één pot gemotoriseerde meh. Leuk hoor zo’n Alonso terug op de baan, gouwe kerel, maar die Alpine kan het nét niet en Ocon is de vleesgeworden Franse slag Of Vettel, ook geen onaardige gozer, maar die Aston is een dweil (en z’n rich kid teamgenoot moet lekker gaan waterskiën of zo). Bottas begon blij aan z’n avontuur bij Alfa Romeo, maar krijgt dat verbeten tweederijderbekkie terug dat ie naast Hamilton ook altijd had, maar nu als eerste rijder. De ene Aziaat is nog te groen (Zhou), de andere rijstraket laat zich niet finetunen (Yuki). Albon is een blij (roodgeverfd) ei maar die Williams zou nog geen F2-race winnen en Latifi moet lekker het bootje gaan besturen waar Stroll achter op die waterski’s staat (maar wel op een meer zonder muren). Misschien wil Danny Ric ook mee, want de Honey Badger lijkt too badgered om nog van het autocoureurskerkhof gered te kunnen worden.

De enige surprise achterin zijn de boys van totale koning Guenther Steiner, in hun stunt-Haas’en. K-Mag koning van de terugkeerders, Mick die toch een beetje van z’n vaders vroegere flair lijkt te hebben en eindelijk Vati’s huidige vegetatieve vorm van zich afschudt. Alleen die brakke Ferrari-motor hè. En zo zijn we terug voorin: als George Russell de auto van Hamilton had van de jaren vóór 2020/2021, stuurde hij Lewis met pensioen. En als Leclerc niet om de week met panne in de pits belandde, had Max beduidend kleinere titelkansen. Want Verstappen rijdt echt een beetje alsof één wereldtitel ook wel genoeg is. Hollandse ambitie met de Limburgse slag: één keer winnen is voor altijd gewonnen. Vandaag (weer) achter Karel de Klerk vanaf P2 en de kijker moet vooral hopen dat ie niet epileptisch wordt van die kutstrepen op het snelle maar poepsaaie circuit, dat zo veel run-off-ruimte heeft dat je er ook na een fles Ricard nog zonder schade overheen komt. Allez, LO & AWG, LeClerc van pole naar P1, Max P2 en Lewis z’n vierde P3 op rij. Maar wat weten wij nou van aerodynamica, of van onnavolgbare Ferrari-tactieken.

UPDATE 14u33: Onnavolgbare Ferrari-techniek, wederom: Charles eraf wegens gaspedaal dat niet terug omhoog komt als ie z’n voet er af haalt. Max nu P1.

VERSTAPPEN WINT #FrenchGP NA CRASH LECLERC, Lewis P2 en Russell P3 na een slaperige herstart van Perez, die eigenlijk gewoon derde had moeten worden.