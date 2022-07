Vrijheid van meningsuiting en progressieve mensen blijft een moeilijke combinatie. Twee recente voorbeelden.

Op zondag 10 juli organiseerde Forum voor Democratie (FvD) een symposium in beurscomplex de RAI in Amsterdam over de Russische aanval op Oekraïne. Te gast was onder meer de Russische ambassadeur in Nederland Aleksandr Sjoelgin.

FvD-echoput in het voordeel van Moskou

Daar Thierry Baudet pro-Poetin is, werd de bijeenkomst een klassieke FvD-echoput in het voordeel van Moskou. Dat weten we omdat de pers aanwezig was; het was niet een geheime bijeenkomst.

Afgelopen week (twee weken later dus!) verscheen een Open Brief gericht aan de Amsterdamse gemeenteraad ondertekend door onder meer moppentappers Erik van Muiswinkel en Dolf Jansen en D66-mastodont Laurens Jan Brinkhorst (Waar was Claudia de Breij eigenlijk?!).

‘Stad van Februaristaking, stad van Anne Frank’

De gelegenheidscoalitie wil van de Stopera weten of gemeenteraad en College van B&W inspanningen hebben verricht om het FvD-evenement te weigeren of te verplaatsen. Ze vinden dat Amsterdam, dat 25 procent van de RAI-aandelen in bezit heeft, ‘vijanden van democratie’ en ‘Russische oorlogspropaganda’ niet ruim baan mag geven.

Uiteraard ondersteund met een ferme Godwin want Amsterdam ‘stad van de Februaristaking, de stad van Anne Frank, de stad waar in het verleden het fascisme vernietigend en ontwrichtend is geweest voor talloze burgers en specifieke bevolkingsgroepen. De schaal waarop de genocide op met name Joodse bevolking plaatsvond was ongekend. Juist de geschiedenis verplicht ons op te komen tegen elke vorm van genocide’.

Erik van Muiswinkel als Gedachten Gestapo, nee bedankt

Het komt er dus op neer dat Van Muiswinkel cum suis als een soort Gedachten Gestapo (ze willen een Godwin, ze krijgen een Godwin) willen optreden. Ze hebben liever niet dat de burger geconfronteerd wordt met het pro-Russische narratief. Maar de kans is klein dat Nederland na zo’n FvD-bijeenkomst en masse de lijn van het Kremlin gaat steunen, nietwaar? Het is echter prettig dat we van dergelijke geluiden kennis kunnen nemen.

Een en ander heeft wat weg van Media-staatssecretaris Gunay Uslu (D66) die in mei doof bleek voor de bezwaren van de Nederlandse Vereniging van Journalisten tegen het censureren van de Russische staatsomroepen RT en Sputnik.

Het tweede voorbeeld van de worsteling van progressieve mensen met de vrijheid van meningsuiting stond dit weekeinde in de Volkskrant. Een interview met Lisa van Ginneken, Kamerlid voor D66 (Hallo, daar zijn we weer) en de eerste transgender in de Nationale Vergaderzaal. Daarin ontspint zich het volgende gesprek:

‘Goedkoop en ondermijnend’

Q: “Stand-upcomedians als Dave Chapelle en Ricky Gervais kwamen onder vuur te liggen omdat ze grappen maakten over trans personen. Wat vindt u daarvan?”

A: “Natuurlijk mag je grappen maken over trans mensen, zolang het maar een goede grap is. Juist omdat genderidentiteit zo’n beladen onderwerp is, is het makkelijk om er reuring mee te creëren in een zaal. Ik heb een optreden van Ricky Gervais gezien waarbij hij Caitlyn Jenner (voormalig topatleet en trans vrouw, red.) in de zeik nam. Bij de eerste grap dacht ik: moet kunnen. Toen er vervolgens nog een grap kwam, en nog een, vond ik het goedkoop en ondermijnend worden. Maar bij een goed opgebouwde cabaretvoorstelling, waarin allerlei archetypen voorbij komen, ga ik echt niet meteen op mijn achterste benen staan als er ook een grap over trans personen voorbij komt.”

Laat dit citaat even indalen. Komedianten mogen louter grappen maken over ‘trans mensen’ als het ‘goede grappen’ zijn. Er bestaat dus in het hoofd van dit D66 Kamerlid een maatstaf voor humor. En sommige grappen zijn dus zelfs ‘ondermijnend’. Maar mevrouw Van Ginneken gaat echt niet meteen op haar achterste benen staan bij een transgrap. Buig in dankbaarheid, komedianten!

Het is ronduit zorgwekkend hoe progressieve types al dan niet uit D66-hoek zich tegenwoordig keren tegen de vrijheid van meningsuiting. Het lijkt wel of ze er bang voor zijn.

Het doet Poetinesk aan.