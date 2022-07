@Is dit nog nieuws? | 20-07-22 | 12:54:

En wat lees ik daar dan?

Er zijn dus een paar pogingen geweest, in het jaar kruik, technische problemen, geld op, en toch hebben die dingen echt bestaan en ze deden het ook nog. We zijn honderdvijftig (150) jaar verder, Musk is een bewezen technisch begaafde figuur en weet mensen te vinden die problemen oplossen. Als iemand dat ding wél werkend kan krijgen is hij het. Komop, uit dat verhaal viel zo in de snelligheid even op dat ze problemen hadden in 1850 met het luchtdicht houden van de buis, ze moesten 'm de hele tijd insmeren met vette prut... Denkt u niet dat dat soort problemen allang opgelost zijn ondertussen? Als dát het grote breekpunt was, waar wachten we dan nog op, gogogo met die hyperloop. Uw artikel is eerder hoopgevend dan een bewijs voor het falen van dat ding, zal er wel aan liggen of je in kamp doeners of in kamp nayers zit hoe je dat leest.