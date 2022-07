Het is te heet om actief te zijn en als de baas er naar vraagt is het ook te heet om te werken, dus hop met een koud pilske op de bank voor de Tour. De renners hebben een hele dag op hun luie reet doorgebracht en kunnen nu weer volle kracht ertegenaan in de eerste Pyreneeënrit. Nou ja, de rit die ons uiteindelijk bij die rotsreuzen brengt. Hoewel het echte werk voor de komende twee dagen op de planning staat, beginnen we vandaag voorzichtig met twee bulten van de eerste categorie. Waarschijnlijk niet spannend genoeg voor verschuivingen in het klassement, maar wel pittig genoeg voor interessante ontsnappingspogingen. Zuid-Frankrijk is alweer door de ergste hitte heen, dus de lycrafetisjisten krijgen met een comfortabele 31 graden bijna winterse omstandigheden. Zij wel. Veteraan en eeuwige Nederlandse hoop Mollema ziet een dagzege wel zitten, al zullen ook Teuns en Pinot niet stilzitten en zo zijn er nog wel een paar die het klassement inmiddels kunnen vergeten en alleen nog trots met een medaille bij moeke de vrouw kunnen thuiskomen als ze een etappewinst pakken. Ze zijn al een uurtje of wat onderweg, maar dat vlakke deel is toch alleen interessant voor sfeerbeelden van kastelen en buurtvereniging die gezamenlijk een fiets uitbeelden voor de helikopter. Laat de bergen maar komen!

UPDATE: Canadees Hugo Houle wint na een ontsnapping op de laatste klim.

UPDATE: Verder dan een paar speldenprikjes komt Pogacar vandaag niet. Komt samen met Vingegaard over de streep.