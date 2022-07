15.000 jaar geleden -werkelijk een scheet in de woestijn op geologische tijdschaal- kon je naar Engeland lopen. Er was geen Noordzee. Regelmatig worden nog botten van dieren uit die tijd, die daar geleefd hebben, opgevist. En tóch wordt ons wijsgemaakt dat wij, de mens, de oorzaak zijn van een paar schommelingen in de gemiddelde temperatuur -de vér binnen de mathematische fout vallen- en dat als we nu niks doen, dat de aarde binnen de kortste keren onbewoonbaar wordt. Het wordt tijd dat deze ridicule, misselijkmakende vorm van inquisitionaire massa-manipulatie op basis van pseudo-wetenschap aan banden wordt gelegd. En voordat nuttige idioten weer met "jamaar, de wetenschap" komen: nee. Gewoon nee! Het gaat niet om "de wetenschap". Het gaat om politiek en daarmee de moedwillige, bewuste interpretatie van "de wetenschap" om zo een onaanvechtbaar alibi voor een langdurig verdienmodel te genereren. En subsidie doet de rest. Net als in de middeleeuwen: iedereen wist dat het stierenstront was, maar niemand had een belang het kerkelijke wereldbeeld in vraag te stellen: het kostte je namelijk gewoon je kop. De menselijke psyche heeft blijkbaar behoefte aan een doemscenario om zichzelf zo een doel in het leven te geven. Een paar gewetenloze opportunisten maken daarvan gewoon dankbaar gebruik, that's all. Niks "complot". Gewoon opportunisme en gemeenschappelijke doelen. Alsof het ene kind tegen het andere zegt "zeg jij niks, dan zeg ik ook niks", alvorens een gemeenschappelijke graai in de snoeppot te doen.