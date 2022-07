Dit is zo hufterig, in het gewichtheffen had je ook al zo’n type. Schaamte kennen ze niet en kunnen bij de mannen niet meekomen en dus dan maar bij de vrouwen. Het zal verwoestend zijn voor vrouwen sport als dit normaal gaat worden.

Vrouwen sport is echt prima om naar te kijken, maar iedereen weet dat het fysieke verschil met mannen maakt, in vrijwel elke sport, dat vrouwen niet kunnen concurreren met mannen. Dat is niet erg, dat is hoe het is.

Ga je nu matig getalenteerde mannen tussen de vrouwen zetten, dan sloop je de vrouwen sport en de topsporters die daar werkelijk keihard trainen om aan de top te komen en dan krijg je zo’n letterbak je die de boel even komt verzieken.

Ik hoop dat vrouwelijke atleten allemaal die NCAA gaan boycotten.