Rutte die 'emotionele gesprekken met boeren' voert maar er tegelijk bij zegt dat er NIETS aan de stikstofkaart en aanverwant koekwaus geouwehoer veranderd kan worden want 'rechterlijke uitspraak'.

Nu zijn de woorden van Mark Rutte inhoudelijk volkomen waardeloos gebleken de afgelopen 12 jaar, dus om nog te willen praten met die man moet je wel erg naïef zijn. Het is nutteloos.

En wat mij helemaal verbaasd is dat ik me nog helder kan herinneren dat er een rechterlijke uitspraak over de avondklok was en dat die in 24 uur omgedraaid was naar een uitspraak die Rutte beter beviel. Goh. Het kan dus wél, zomaar een rechterlijke uitspraak veranderen. Maar dan moet het wel goed uitkomen voor de Haagse pennenlikkers en klerken.

Het stug blijven volhouden dat dit moet ivm 'natuur' word een onhoudbaar verhaal. Iedereen weet intussen wel dat dit misbruikt word om met geweld en slinkse streken goedkoop land af te pakken van inwoners zodat dat 'ontwikkeld' kan worden. Het rendeert gewoon niet genoeg in de ogen van de hebberige ambtenaren die intussen bij iedere scheet 'crisis' gaan roepen zodat ze ieder probleem via de politie en/of 'het leger' in de maatschappij kunnen forceren. Is zo lekker makkelijk toch?

Stelletje achterbakse en intens gluiperige klootzakken dat het zijn.