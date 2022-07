Nou nou, er zit wel een kern van waarheid in hoor wat ON roept over de omvolking.... zelfs een debiel ziet dat het binnenhalen van 100.000'en mensen naar ons land, met een overwegend islamitische cultuur... gaat zorgen dat over een X aantal jaren, de oud Hollandse bevolking in de minderheid is.

Dat is geen onzin, maar de werkelijkheid.... of het een complot is weet ik niet, maar ik roep dan altijd maar een uitspraak van een oude Amerikaanse Generaal :

Als 10 man je dronken verklaren, hit the dirt.