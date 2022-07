Nou, laat ik je dat even vertellen, Keetje! Want die zure regen komt tot vervelens toe hier in de panelen terug. En altijd met de strekking: daar horen we niks meer over, zie je wel, dat dat óók allemaal gelul was?

Niet dus. Zure regen heeft niets met het klimaat, met CO2 of stikstof te maken, maar met zwavelverbindingen, die het milieu verzuurden. Dat probleem is daadwerkelijk aangepakt, de zwaveluitstoot is enorm afgenomen, en die ellende is dus gewoon voorbij, vandaar dat je er niet veel meer over hoort.

Zo zijn ook epifytische mossen en korstmossen, de 'kanarie in de kolenmijn' in deze kwestie, de laatste decennia heel sterk toegenomen en doen ze het weer véél beter dan in de tijden van de echte zure regen.