Stom-Jank Meeus stopt vandaag als politieke columnist in NRC en schrijft een stuk over Stom-Jank Meeus de politieke columnist in NRC. Wij vielen vooral over het zinnetje: "Zo besloot ik (Stom-Jank Meeus, red.) mijn aandacht vooral te richten op de kunst van het besturen. Minder op boze Kamerleden die spraken van onderste stenen die boven moesten." Want 'onderste stenen', van wie komt die uitdrukking ook alweer?

A) De premier die ervoor zorgde dat ons landsbestuur van begin af aan balletje balletje speelde met de waarheid over MH17

B) De premier die verantwoordelijk is voor het stelselmatig toedekken van het toeslagenschandaal

C) De premier die glashard loog dat hij niet over Pieter Omtzigt had gesproken aan de formatietafel

D) De premier die ervoor verantwoordelijk is dat het onder topambtenaren de gewoonste zaak van de wereld is om illegaal documenten achter te houden

E) De premier die stelselmatig zijn eigen sms'jes van zijn telefoon verwijderde, maar erover klaagde dat hij niet door de Tweede Kamer werd vertrouwd

F) Anders namelijk...

ANTWOORD NA DE BREEK

ALLEMAAL GOED!