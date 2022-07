Een opgefokte aanspreken werkt niet. Die moet je of meteen in de gracht beuken, of aanwijzen voor de agent om in een politie busje te laden. Maar schools "Pardon, neem me niet kwalijk, waarom doe je dat?" Daarmee beland je meteen in de statistiek van offerschapen op Ramadan.

Tuurlijk is het in Amsterdam nog eventjes de mode om te doen als of je er niets mee te maken hebt en onzichtbaar bent. Dat werkt heel lang, tot ze voor je staan. Dan moet je heel snel straattaal opdreunen en uitleggen dat je Mocro Maffia een hele toffe serie vindt. Als ze dat niet verstaan, snel een ingestudeerde Surah erbij pakken. Kijk, het is niet zo moeilijk. Zo lang je maar niet de held loopt uit te hangen.