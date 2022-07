Weet u nog, het Hitterecord des Doods uit juli 2019, toen uw vieze oom Theo de tachtigste was van wie u (dit keer via de familie-app) dat uitgemolken 'zelfs in mijn anus is het koeler'-grapje kreeg? NOU THEO het hitterecord gaat eraan! We doken namelijk weer even in de tijdlijn van meteorologisch mastodont @Jantje_ en toen zagen we een Amerikaans weermodel met mogelijk 42 graden (!) over 2 weken. Lekker op het strand, mussen van het dak, tieten uit de tas, sproeiverbod, Eva Vlaardingerbroek kats verbrand, alle bejaarden deaud en oeverloos gelul over klimaatverandering. ZIN IN!!!

44!