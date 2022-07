Dennis Schouten is gedjoekt. Doorlopen mensen, niks aan het handje en bovendien gebeurt dat regelmatig in Glanerburg, de vuige stiefdochter van Caracas en Detroit. "Shownieuws heeft kort contact gehad met Dennis. Hij gaf aan dat hij naar het ziekenhuis moest en er niet vanuit gaat dat zijn verwondingen ernstig zijn. Ook vertelt hij dat zijn broer de hele avond bij hem is." Enfin, dus Rob Goossens (vroeger sterreporter van De Telegraaf, zeg maar Wierd Duk in een jasje van Tom Tates, en toen kregen ze mot) vraagt of alles goed is. En dat vertaalt De Telegraaf dan als: "Op een vraag van een volger..." Sip, sipper, op een vraag van een volger. Het allerkleinste Telegraafje van de kleuterklas heeft weer eens een heel mooi, dapper puntje gemaakt. De T... blijft toch De T.

