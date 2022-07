We zijn weer terug op Silverstone: thuisrace van Sir Lewis Fashionicoon, thuisrace van Norris, thuisrace van Russell, thuisrace (soort van) van Albon, thuisrace van zo'n beetje alle teams. Na een reeks van (semi)stratencircuits eindelijk weer zo'n heerlijk klassiek baantje met prachtige en lastige bochtencombinaties en volle tribunes vol gepassioneerde fans. Mercedes claimt dat ze er snel zijn, maar Toto kraamt meer bullshit uit dan de schoonvader van Verstappen, dus ze moeten het eerst maar eens bewijzen. Het is Groot-Brittannië, dus de regen ligt immer op de loer. De eerste vrije training gisteren verwaterde al en ook vandaag hangen de donkere wolken rond het circuit en voorspelt de radar nattigheid. Niets waar Verstappen zich druk om maakt, want die is wel wat regen gewend. Max laat zich niet afleiden door gezeik in de familie of een paar boe-roepende Lewis-dwepers en is hier enkel om zijn voorsprong in het kampioenschap uit te bouwen en als de tijden in de derde vrije training enige indicatie zijn, moet dat prima lukken dit weekend. Maar voordat de punten worden uitgedeeld gaan we eerst nog kwalificeren. De thee en scones staan klaar: gas erop!

UPDATE: Sainz pakt in de regen zijn eerste pole. Max P2, LeKerel P3, Perez P4. En wtf, Latifi in top 10.

Max blijft Max

De enige strijd die McLaren nog kan leveren