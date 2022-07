Videootje uit de oude doos, omdat Reinier zijn website weer uit de mottenballen kan halen en u uw flirtskills kunt oppoetsen, want u gaat de komende tijd nodeloos veel naar achterlichten staren en niet alleen omdat de agrariërs asfaltblokkades opwerpen in hun wanhopige stikstofstrijd. Nee, het is simpelweg stampend druk alsook heel vol in dit land en dat gaan we merken. Sinds het thuiswerkadvies van tafel is, duiken we weer massaal in onze stalen hengst om met Hendrik-Jan van sales en Esmaralda van administratie de hele dag op kantoor te hangen. "Het afgelopen kwartaal toont aan dat de drukte op de weg vergelijkbaar is met deze periode in 2019 en op sommige momenten zelfs drukker", concludeert de ANWB. Met de constante bevolkingsgroei in dit kleine landje wordt dat er niet beter op en hoewel Klaver ons het liefst allemaal op de trein naar het oosten zet, is het OV juist steeds minder een alternatief voor de reiziger. "De personele problemen bij de trein- en busbedrijven hebben tot gevolg dat de dienstregelingen verder uitgekleed worden, waardoor de auto zo ongeveer het enige alternatief is voor de wat langere afstanden", stelt de wielrijdersbond. "We hadden verwacht dat veel mensen weer zouden terugkeren in het openbaar vervoer, maar de grilligheid van wel en niet rijden beweegt veel werknemers toch te kiezen voor eigen vervoer." Dus dat wordt vriendelijk lachen naar die blondine in de Mini en die brunette in de Fiat, want voor de rest vergooit u toch maar uw leven in een eeuwige rij langzaam rollend metaal. Nu al zin in een Nederland met 20 miljoen inwoners...