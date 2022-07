Marco Borsato luister ik niet meer

Jammer zijn heerlijke luedjes om met mee te zingen

Heb hem ooit live gezien die stem is klasse

Echter gun hem geen enkele cent meer wat een klootzak is het

R kelly tsja zijn song is prachtig maar heb ook geen zin meer om te clickbaten op een ontiegelijke viezerik

Bah

Michael daarintegen is een heel ander verhaal

Die man was gek door trauma

Misbruikt door zijn eigen vader en wie weet hoeveel hollywood viespeuken

Maar zijn dansjes,clipjes etc wow die man was een genie

Was in LA paar dgn nadat hij overleed de stakker

Rozen neer gelegd op zijn ster