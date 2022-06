GeenStijl Café Mega Mix 113 Playlist:

1. Megadeth - We’ll Be Back Chapter I (2022) - @Graaisnaaiert

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Vals Licht - Het Licht (2000) - @nobodiesunmighty

5. Earth Wind & Fire - Be Ever Wonderful (1979) - @Basil Fawlty

6. Stan Ridgeway - Camouflage (1986) - @R. Skickr

7. Genesis - For Absent Friends (1971) - @MickeyGouda

8. André van Duin - De Tamme Boerenzoon (1974) - @UnderTheDevil

9. Ivan Heylen - Schon Weibchen (1974) - @bowlfabriek

10. Yves Montand - Le Temps Des Cerises (1955) - @WirMachenMusik

11. Chet Baker - Let's Get Lost (1988) - @Dr_Johnson

12. Rory Gallagher - Going To My Hometown (1972) - @letopuwzaak

13. Sex Farm - Spinal Tap (1984) - @P-unit

14. Killing Joke - Seeing Red (2003) - @Pluisbaard

15. Dead Moon - Jane (1991) - @Nuuk

16. Otyken - Storm (2022) - @Grachus

17. Armand Van Helden feat. Tara McDonald - My My My (2004) - @Ruimedenker

18. 6 Pack - Drunken Piece Of Shit (1994) - @neonreclame

19. ZZ Top - Viva Las Vegas (1992) - @BrutusBosch

20. Savatage - Summer's Rain (1990) - @ZOMG

Bonustrack: Ivan Heylen - De Wilde Boerendochter (1974) - @Schemerlamp