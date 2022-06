Nou, vandaag gaat het kabinet een 'structurele oplossing' bedenken, dacht ik, voor iets wat nu officieel benoemd is tot 'crisis':

"De asielopvang geldt sinds vrijdag als nationale crisis.''

In het Volkskrant artikel vandaag over Ter Apel weer een aantal 'vluchtelingen' aan het woord - die niet met hun achternaam in de krant willen vanwege de 'veiligheid' - die allemaal klagen over het 'wachten', en waarvan ik althans bij elk vraagtekens zet mbt de 'validiteit' van hun vluchtverhaal:

"Wachten is mijn voornaamste bezigheid hier', vertelt een jonge man uit Tsjaad, die uit angst voor zijn veiligheid niet met zijn naam in de krant durft. Hij droomt van een gezin en een toekomst in Nederland.''

Is toch gewoon een loepzuivere gelukszoeker? Waarom wordt ie er niet meteen uitgebonjourd?

"Dat een 'modern, westers land' als Nederland tenten moet neerzetten omdat het aanmeldcentrum vol is, verwondert de Turk Emre nogal. 'Jullie moeten toch in staat zijn daar een humane, intelligente oplossing voor te bedenken.''

"Zijn vloeiende Engels dankt Emre aan zijn werk op een Gülenschool in Kenia, waar zijn vrouw lerares was. Toen het Afrikaanse land volgens hem een Gülen- aanhanger had uitgeleverd aan Turkije (dat die beweging als terroristisch beschouwt) en Emres paspoort niet meer verlengde, wist hij genoeg. 'Nederland is veilig', zegt hij. Al durft hij zijn echte naam niet te geven, bang dat Turkije achter hem aan gaat.''

Helemaal van Kenia is Emre hier geraakt: hier is het echt veilig. Ik geloof hem gewoon voor geen seconde.

"Asielcrisis of niet? Özcan maalt er niet om. De pindahandelaar uit het Turkse Gaziantep hoopt na 27 dagen in Ter Apel maar één ding: dat hij in Nederland wordt herenigd met zijn dochter, die hij zegt van zijn gescheiden vrouw niet te mogen zien. 'Daar heb ik echt alles voor over.''

Is 'pindahandelaar' ook al een riskant beroep in Turkije waarvoor je voor je leven moet vrezen?

Verder een artikel over die Britse vlucht naar Rwanda met 8 asielzoekers aan boord, die op het laatste moment toch weer niet doorging. De vader van 'asielzoeker Reza (21)' zat erin. Ze zijn blij dat het niet doorging. Waarom zitten Reza en zijn vader in de UK?

"In 2019 verlieten vader en zoon Iran om een veiliger leven te zoeken in Europa. 'We zijn een christelijke familie en voor christenen wordt het steeds moeilijker in Iran.''

Maar:

"Mijn moeder en twee zusjes heb ik al drie jaar niet gezien, die zitten nog in Iran''

O, die zijn niet christelijk dan? Kan me niet voorstellen. Maar kennelijk verkeren die toch nog in blakende gezondheid in Iran, ondanks hun 'verkeerde' geloof en ondanks het feit dat ze geen mannelijke 'begeleiders' meer hebben, al drie jaar niet, hè. Ik geloof Reza totaal niet: hij moest een reden verzinnen om voor asielverlening in aanmerking te komen, en beweert nu dat ze christenen zijn. Vader en zoon hebben het ook al in diverse andere 'veilige' landen geprobeerd, trouwens:

"De eerste beproeving volgde in Istanbul.''

"Maar het lukte Reza en zijn vader naar Izmir te reizen en van daaruit Lesbos te bereiken, met 36 andere vluchtelingen in een boot.''

''... probeerden we de veerboot naar Athene te pakken. Dat was verboden, maar na vele pogingen slaagden we erin aan boord te komen.''

''Met onze papieren konden we naar Duitsland. Daar heb ik met mijn vader een half jaar in een piepkleine kamer gewoond.''

''Reza besloot alleen naar Engeland te reizen voor een verse asielaanvraag.''

Ik vermoed dat ze binnenkort naar Nederland komen om het hier te proberen. Dit zijn asielshoppers van het zuiverste water, en echt, in Iran hebben ze niets te vrezen.