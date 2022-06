In de Guardian een heleboel over temperaturen overal rond de wereld. Ik ga daar niemand mee vervelen (oké één dan:

On 14 May, the temperature in Jacobabad hit 51C, making it the hottest city in the world at the time. A summer season that used to begin in May now begins in March.

Last month, Rahmat Tunio reported on the consequences of that change for a city of 300,000. Hospitals are being overrun with heatstroke patients, huge crowds go to cold-water stations, and those who can afford to are moving away; trees which used to provide shade have mostly been cut down and sold or used as fuel.

“The heat is becoming unbearable,” said Muhammad Akbar, who sells dried chickpeas and has suffered heatstroke three times. “I’m scared that this heat will take our lives in the coming years.”)

Ik wil alleen even populistisch rechts herinneren aan het feit dat hier uitgebreid ontkend werd dat de mens iets aan het klimaat veranderde. Het is natuurlijk de schuld van ons allemaal omdat we graag allemaal mooie spullen hebben en we horen even geen slecht nieuws. Maar links heeft altijd gehamerd op het klimaat en rechts heeft het altijd ontkend.