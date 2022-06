Ik krijg ook een gevoel dat Mosterd iets de plank mis slaat, zeker niet tav dat de CU een schietpartij is die alles wil verbieden, maar wel waar dwang eigenlijk vandaan komt. Met het kleiner worden van Christendom is het niet zo dat de enge dwangnekken weg zijn. Er bestaat in elke tijd en cultuur een groep mensen die anderen willen opleggen wat goed, keurig en juist is. Het kanaal waarin zich dit wringt is de heersende morele standaard. Dat was Christendom en zo had je vroeger meneer pastoor of de dominee die met ouderlingen een dikke vinger in de pap hadden van het sociale leven.

Nu is dat echter progressief links met stikstofwaanzin, klimaatramp aanhangers, migratie fans. CU is een partij die dit steunt en ik vind dat erg jammer. Ooit vond ik deze partij op hun Christelijke punten na, niet zo gek, maar ze zijn zo door de mand gevallen met hun steunen van een kwaadaardige Rutte met zijn vvd dat niets meer is dan georganiseerde misdaad.