De politie heeft weer een heel ingewikkeld speurtochtje bedacht. De knakker op de foto hierboven wordt gezocht vanwege een strafbaar feit bij het natuurbad aan de Javalaan in Eindhoven, maar we weten niet wat het strafbare feit is en dus ook niet waaróm hij wordt gezocht. Voor een extra dimensie aan de speurtocht: het incident vond een jaar geleden plaats. En dan tot slot, voor een extra balk op de oxer, is Wimpie (*) onherkenbaar gemaakt. Ben jij of ken jij Wimpie, weet jij wat Wimpie heeft gedaan of wil je gewoon even met de politie bellen om te kletsen.

* niet echt Wimpie