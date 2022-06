Kontra

Dus als rechters moordenaars veroordelen tot het cachot, is het niet meer dan logisch dat dat rapalje ook een Polletieke Partij opricht? Als een substantieel deel van het electoraat zich dan achter de Partij voor de Killers schaart, is het niet meer dan logisch dat het Wetboek voor Strafrecht eens een keertje goed wordt schoongeveegd.

Ik begrijp de hele consternatie, binnen de polletiek én bij demense, maar wellicht is het eens verstandig om er weer eens de staatsrechtelijke visie van Charles de Montesquieu bij te pakken. Of ja, zoek zelf maar weer eens.

En inmiddels is ook het onderlinge poepgooien begonnen tussen met name het CDA en de VVD. Volgens het CDA heeft de VVD zich te zeer ingelaten met 'de wilde plannen van D66'. De VVD verwijt het CDA dan weer 'sabotage' en 'stemmingmakerij'. Inmiddels flirten vele CDA-ers met de overstap naar de Boeren Bieten Bende (BBB) van Caroline van der Swine. En het VVD-partijkrantje De Telegraaf briest dat Mark Rutte 'er al te lang zit'. Dat laatste is uiteraard zinloos om in vermicelliletters te vermelden, want het is waar; Rutte kent de ins en outs en weet zijn mediakanaaltjes te vinden om de boel flink op te schudden.

Maandag begint dan ook het uiterst gevoelige mikadospelletje waarvan je wist dat ie zou komen. Want niet alleen het Stikstofdossier is onderdeel van een berg onontwarbare spagettikluwen; óók het energietransitiefuckupdossier van Rob Jetten ligt in de soep. Tel daarbij op het ruimtelijk nog lang niet beschikbare aantallen bouwkavels, want ellenlange onderzoeksprocedures (schoongrond, klic, archeologie, cultuurwerken-analyse, ecologie), zodat u op uw vingers kunt uittellen dat ons kabinet de Burger de komende jááááááren nog zal blijven tereurstellen.