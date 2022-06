Gezien zijn "dates" in mexico aldus de hotel / appartement beelden met jonge jongens, denk ik dat ie 2 keuzes heeft in de gevangenis. Or ride along and take it, hoping it will pass as a little bitch of ontmaskerd worden voor wie hij werkelijk is. En echter daar is ISIS niets bij.

Als je sommige beelden ziet op de bekende sites met Kartel of Mexico Prison etc dan is dit niet je reguliere klapje. Nee daar is het leven van een mens minder dan een flesje water waard en een stuk dagbesteding om iemand z'n oren eraf te snijden, een stok in z'n reet te steken en als ze de kans krijgen het hele lichaam aan stukken snijden of steken.

Ik heb 1x een clip gezien van een kartel die levend de benen, armen op zeer professionele wijze eraf sneedt en als laatste de kop. Ik denk niet dat er iets is dat dat nog evenaren kan. Isis is met hun onthoofding er echt niks bij. Die gasten zijn gruwelijk. En een gevangenis zit niet met lui die rolletjes drop stelen.

Dat zijn defecten in geboorte(s). Die nog erger zijn dan die twee schoffies die Peter r de vries hebben neergeschoten. Ik wens 'm veel succes daar. Ik denk dat we de bekende websites maar eens in de gaten moeten houden over nieuws.