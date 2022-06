Zo'n onderzoek waar je geen fatsoenlijke steekproefonderbouwing over kunt vinden zou ik nooit vertrouwen. Wat voorbeelden:

- 100 gemeenten worden meegenomen. Hoeveel waarnemingen per gemeente?

- Beoordeelt iemand zijn eigen gemeente of van een stad waar je naartoe bent geweest?

- Favoriet wordt hier genoemd terwijl het onderzoek rept over reputatie. Op zijn beurt is reputatie weer een samenraapsel van binding, bekendheid (huh) en waardering. Hoe zwaar wegen die onderdelen precies mee? Wat zegt dat eigenlijk over reputatie? Beoordeel je je eigen stad of waar je graag komt?

Als een onderzoeker zo vaag doet over zulke zaken (deel bv. een fatsoenlijke steekproefonderbouwing of in elk geval de vragenlijst) dan weet je dat het rammelt. Altijd hetzelfde met die rankingonderzoeken.