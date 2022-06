De wereld om ons heen verandert razendsnel maar bij de PvdA en GroenLinks is nog altijd niets belangrijker dan de eigen navel. Rond het holle mantra dat de linkse kiezer moet worden terugveroverd beleggen ze partijberaadjes met zichzelf en elkaar over de vraag wanneer ze zich eindelijk aan elkaar gaan ketenen. Maar los van wat modieus postmodern gemiemel over gender en racisme en klimaat hebben de twee partijen behalve steeds minder achterban ook twee totáál verschillende bloedgroepen. GroenLinks, dat zijn mentaal licht melaatse kruidenvrouwtjes in hennepbroeken die tomaatjes kweken in een moestuintje onder de rook van de Hoogovens en met boze vuistjes naar de walmende schoorstenen maaien terwijl ze hun zandhagedis liefkozen en het diertje zelfgevangen insecten uit een potje te voeren. De PvdA, dat zijn parelketting dragende boomers in de loges van het Concertgebouw, beter bekend als het voorportaal van met bejaardenkwijl gevulde bingozaaltjes, die de hele tijd op iets te lang gehuwde toon "Hehwattes!?" naar elkaar murmelen omdat ze elkander niet meer kunnen verstaan boven het helse geluid van toeristenrolkoffers die de leefbaarheid van hun laatste dagen in de binnenstad verstieren. Het is bijzonder spijtig want het zou hilarisch kunnen worden, maar het gaat niet werken: GroenLinks is gek en de PvdA is too old for this shit. En Chris Aalberts heeft alvast de rouwkaart voor hun fusie geschreven.